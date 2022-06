Lascia subito l’Inter: c’è l’annuncio ufficiale

L’Inter continua a lavorare in vista della prossima stagione tra acquisti e cessioni da urlo: può lasciare subito Milano

Novità interessanti in ottica futura. Non solo grandi colpi in entrata per la compagine nerazzurra, ma potrebbe esserci subito una cessione in casa Inter.

Come rivelato ai microfoni di Calciomercato.it, Oscar Damiani Jr, agente di Ionut Radu, ha rivelato, in primis, una visita di cortesia negli uffici della dirigenza nerazzurra. Poi ha tenuto a precisare: “In vista della settimana prossima potrebbero arrivare novità. La Cremonese è una possibilità, l’Udinese non so”. Anche all’estero ci sarebbero tanti club per l’estremo difensore rumeno: “Magari in Francia, anche se il ragazzo vorrebbe restare in Italia”.

Calciomercato Inter, Radu verso l’addio

Radu è sempre più vicino a lasciare l’Inter, soprattutto dopo il clamoroso errore commesso durante la sfida contro il Bologna. In quell’occasione il portiere nerazzurro ha sostituto Handanovic commettendo così una papera incredibile, essendo così protagonista in negativo. I prossimi giorni saranno così decisivi per conoscere da vicino il suo futuro: entro fine giugno Radu potrebbe cambiare squadra lasciando così Milano, al momento a titolo temporaneo per poi riconquistare la fiducia dei nerazzurri dopo l’errore madornale che ha commesso. Lo stesso portiere rumeno vuole lasciare subito l’Inter per mettersi in mostra altrove accettando una proposta allettante con un progetto tecnico entusiasmante.