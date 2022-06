Il Milan ha scelto: colpo da 30 milioni in caso di addio di Leao

Rafael Leao, esterno sinistro del Milan, potrebbe dire addio. Al suo posto il Milan riflette sul profilo di Cody Gakpo, ala del PSV Eindhoven: le ultimissime di calciomercato

Il Milan ha da poco concluso una stagione esaltante culminata con la vittoria di un meritato scudetto ai danni dei secondi, i cugini dell’Inter di Simone Inzaghi.

I rossoneri, allenati da Stefano Pioli, hanno costruito un gruppo vincente in grado di sopperire alle molte assenze e defezioni che si sono presentate nell’arco dell’annata e, soprattutto, di riuscire a mantenere la barra dritta e vincere gli scontri diretti più importanti che si sono presentati sul cammino, due in particolare: il derby di Milano di inizio febbraio proprio contro l’Inter di Inzaghi e il Napoli di Luciano Spalletti che, ai primi di marzo, era la compagine forse più attrezzata e quotata per la vittoria finale della competizione.

Un protagonista assoluto del trionfo è stato senza dubbio Rafael Leao, forse il protagonista della vittoria finale del Milan di Stefano Pioli. Il giocatore portoghese negli ultimi mesi è cresciuto, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche e soprattutto nella costanza sotto l’aspetto mentale. L’ex giocatore dello Sporting Lisbona si è reso autore, soprattutto nella volata finale, di alcune giocate e gol memorabili, tanto da diventare l’oggetto del desiderio in sede di calciomercato di diversi top club del panorama europeo.

Calciomercato Milan, ecco il sostituto in caso di addio di Leao

Se dovesse arrivare la giusta offerta per Rafael Leao, valutato una cifra non inferiore ai 75 milioni di euro, soprattutto in questo momento in cui il rinnovo non è ancora arrivato, il Milan potrebbe fiondarsi sul nome del sostituto. In quest’ottica, attenzione ad un nome nuovo che arriva dall’Olanda. Stiamo parlando di Cody Gakpo, ala sinistra molto duttile del PSV Eindhoven già protagonista con la nazionale oranje e valutato dal club dei Paesi Bassi una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro.