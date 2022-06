Salta l’affare, il Chelsea si rifà sull’Inter: ecco lo scambio per Lukaku

Un difensore nel mirino del Chelsea deve operarsi: i Blues ne approfittano per fare pressing sull’Inter nel possibile affare Lukaku

Sembrava tutto fatto, ma ora rischia di saltare. Messo nel mirino da quando sia Andreas Christensen che Antonio Rudiger hanno salutato la compagnia liberandosi a parametro zero, Jules Koundé aspettava solo la fine di questa tornata di gare in Nations League – più che deludenti per la Francia, tra l’altro – per firmare il suo accordo di trasferimento al Chelsea.

Sostituito nell’intervallo di Francia-Croazia dal ct transalpino Deschamps, il difensore del Siviglia ha ricevuto cattive notizie dall’infermeria: dovrà operarsi – probabilmente oggi stesso – mettendo così a rischio il suo passaggio in Premier. I tempi di recupero – il problema è una fastidiosa pubalgia – dovrebbero essere pari ad un mese, ma il Chelsea non si fida. L’occasione diventa allora propizia per una nuova idea che probabilmente non piacerà alla dirigenza dell’Inter, impegnata nella ‘mission quasi impossibile’ di riportare Romelu Lukaku a Milano.

Il Chelsea chiede Skriniar nell’affare Lukaku

Stretto dalla necessità di mettere a segno un grande colpo nel reparto arretrato, la nuova proprietà dei Blues avrebbe deciso di rivolgere il suo sguardo a Milan Skriniar, difensore dell’Inter già ambìto da diversi top club europei. Contando sulla volontà dei meneghini di riprendersi Big Rom, i Blues tentano il colpo grosso. Lo slovacco è considerato tra i titolarissimi della nuova Inter, ma questo appare anche un test per capire fino a che punto è disposto a spingersi Marotta pur di riavere con sè il belga.

Gli abboccamenti con l’ex Samp c’erano stati già dai tempi di Abramovich presidente, ma Antonio Conte pose un vero e proprio veto. In base a come finirà la trattativa Dybala, l’Inter potrebbe decidere di cedere alla tentazione. Pur di riformare la magica ‘LuLa‘, Marotta sembra disposto (quasi) a tutto. I tifosi nerazzurri aspettano impazientemente di vedere come andrà a finire…