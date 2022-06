Incontro tra l’Inter e l’agente: è duello di fuoco con la Juve

L’Inter vuole acquistare una pedina rivelazione dell’ultima Serie A: incontro in sede con l’agente, sfida alla Juventus e non solo

Prosegue il lavoro incessante della dirigenza dell’Inter. Marotta e Ausilio stanno cercando di accontentare il più in fretta possibile mister Simone Inzaghi, per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. Non a caso, il club meneghino è uno dei più attivi sul calciomercato e questo pomeriggio è andato in scena un summit nella sede nerazzurra con l’agente di un obiettivo della ‘Beneamata’, terminato da poco.

Stiamo parlano di Destiny Udogie, una delle rivelazioni dell’ultima Serie A. L’esterno sinistro dell’Udinese, classe 2002, si è reso protagonista di un’ottima annata in friuli, realizzando ben 5 gol e 3 assist in 35 partite di campionato. Ai lombardi piace come soluzione per il post Perisic: hanno voluto incontrare il procuratore del gioiellino per capire la fattibilità dell’operazione, che comunque appare complicata da realizzare. Serve una proposta importante per convincere la famiglia Pozzo a privarsi del proprio calciatore.

L’Inter sfida Juventus e Tottenham per Udogie: incontro in sede con l’agente

La richiesta pare sia di almeno 20 milioni di euro (contratto in scadenza giugno 2026). Oltre all’aspetto economico, che certamente influisce non poco sui pensieri dell’Inter, c’è anche una concorrenza prestigiosa. Udogie è presente nella lista dei desideri della Juventus, a caccia di un rinforzo forte e di prospettiva per potenziare la fascia sinistra. Pellegrini e Alex Sandro non soddisfano ed entrambi potrebbero abbandonare la nave questa estate. Attenzione, poi, al Tottenham di Conte e Paratici. Gli ‘Spurs’ si sarebbero fatti avanti negli ultimi giorni, ‘minacciando’ le italiane. Vedremo chi si aggiudicherà il cartellino di Udogie.