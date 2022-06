Vogliono strapparlo all’Inter: Marotta alza la posta

Le ultime voci sul calciomercato dell’Inter parlano di un concreto interessamento versi un calciatore nerazzurro: controproposta di Marotta

Il calciomercato dell’Inter sta raggiungendo un livello elevatissimo di temperatura. Giugno è cruciale in questo senso, con la ‘Beneamata’ che vuole chiudere entro questo mese le numerose operazioni in ballo. Paulo Dybala è ormai molto vicino a vestire la maglia nerazzurra, dopo aver chiuso – non benissimo – la lunga esperienza alla Juventus.

Le parti in gioco si riaggiorneranno a breve, con l’intenzione di raggiungere l’attesa fumata bianca. Resta da trovare un punto d’incontro sulla questione cifre, anche se si riscontra parecchia fiducia in tal senso. E non finisce qui ovviamente: ieri è andato in scena un summit tra il duo Ausilio-Baccin e Capozucca, direttore sportivo del Cagliari. Si è discusso di Raoul Bellanova: a meno di sorprese, l’esterno rossoblù approderà alla corte di Simone Inzaghi. C’è un’intesa sulla base di 8 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus, mancherebbero soltanto alcuni dettagli. In più domani dovrebbe andare in scena un incontro con l’Empoli, al fine di definire l’operazione Asllani. Sempre aperta, poi, la pista che porterebbe al ritorno di Lukaku. Insomma, tanta carne al fuoco in entrata, ma qualcosa si muove pure in uscita.

Inter, doppia proposta per Correa: Marotta fa muro

In particolare, il Marsiglia vorrebbe prelevare dall’Inter il cartellino di Joaquin Correa. L’argentino si è reso protagonista di un’annata non brillante, anche a causa degli infortuni subiti. Ha realizzato 6 gol e 1 assist in 26 partite di Serie A. Non è da escludere una partenza dell’ex Lazio, nonostante sia un pupillo del mister.

I francesi, dal canto loro, proporrebbero un prestito con diritto di riscatto oppure uno scambio con uno tra Gerson e Caleta Car. Il brasiliano ha vestito le maglie di Roma e Fiorentina nel recente passato, dunque si tratterebbe di un ritorno in Italia. In Ligue 1 è riuscito a mettere in mostra le proprie qualità e ora la sua valutazione si attesta intorno ai 25 milioni di euro. Il prezzo del difensore centrale croato classe ’96, invece, è di 15-18 milioni, avendo il contratto in scadenza giugno 2023. Marotta, però, non accetta nessuna delle opzioni citate e chiede solo un’offerta cash per Correa (circa 30 milioni di euro). Di conseguenza, ad altre condizioni la seconda punta non partirà.