Tra Milan e Juventus, spunta il terzo incomodo: Asensio ha già deciso

Il calciomercato di Milan e Juventus prende forma: svolta Asensio, c’è già la decisione

Non è un mistero che Marco Asensio sia stato uno dei nomi caldi per il calciomercato del Milan, già negli ultimi mesi. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, il Real Madrid non sembra affatto voler trattenere il gioiello maiorchino che, dunque, si sta guardando intorno per scegliere la sua prossima destinazione. Il passaggio alla scuderia di Jorge Mendes, in tal senso, parla chiaro.

Asensio ha voglia di provare una nuova esperienza ed è in questo scenario che Milan e Juventus sono pronte ad inserirsi. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’ oggi in edicola, infatti, il club di via Aldo Rossi avrebbe superato nettamente la società di Andrea Agnelli nella corsa ad Asensio.

Milan-Juve, svolta Asensio: ‘patto’ con Ancelotti

Un nuovo contatto tra Maldini e l’amico di sempre Carlo Ancelotti avrebbero consolidato un canale preferenziale che esiste ormai da anni tra ‘Blancos’ e rossoneri. Il nuovo Milan targato Redbird ripartirà da grandi colpi, atti a puntellare una rosa già forte in Italia e da sistemare per il ritorno in Champions League. Attenzione, però. Perchè se da un lato Maldini ha ottenuto il nulla osta dall’allenatore dei campioni d’Europa per l’assalto al 26 di Maiorca, dall’altro dall’Inghilterra non arrivano notizie confortanti.

Secondo alcuni media inglesi, Asensio si vedrebbe con la maglia del Manchester United. Crede molto nel nuovo progetto guidato da ten Hag e starebbe flirtando con i ‘Red Devils’. Una potenziale doccia fredda per Milan e Juventus, dunque, che seguono il calciatore da tempo e che potrebbero dovergli dire addio: la priorità di Asensio è la Premier League.

In questa stagione agli ordini di Ancelotti, il giocatore classe ’96 ha accumulato 2110′ in campo con 42 presenze, 12 reti e 2 assist vincenti.