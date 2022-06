Alla Juve ‘grazie’ a Kulusevski: nuovo esterno per l’instant team

La Juventus lavora per costruire una squadra vincente nell’immediato, cancellando le delusioni dell’ultima stagione. Per Allegri un altro esterno d’attacco

La Juventus non può più permettersi ulteriori annate di transizione dopo le ultime due prima con Pirlo e poi con Allegri in cui non ha lottato per vincere lo scudetto. Col tecnico livornese la stagione si è addirittura conclusa a zero titoli e i bianconeri ora puntano attraverso il calciomercato a costruire una squadra competitiva ed esperta anche a livello internazionale che possa contribuire in modo massiccio a vincere nell’immediato. Un vero e proprio instant team quello che la Juve dovrà creare con i nomi che circolano con decisione in queste settimane che vanno esattamente in questa direzione.

In particolare a centrocampo si lavora sul grande ritorno di Pogba, mentre in attacco sull’esterno la suggestione Di Maria e la certezza Kostic rappresentano nomi utili per provare a vincere subito, pur con le dovute difficoltà. Visti gli ostacoli soprattutto per l’argentino non è da escludere che Nedved, Cherubini e soci possano lavorare anche su altre piste pronti per l’immediato.

Calciomercato Juventus, un altro esterno per vincere subito: idea Lucas Moura con lo sconto

Fari puntati sulla Premier League con i buoni rapporti costruiti col Tottenham dopo gli affari di gennaio che in caso di necessità potrebbero portare ad un altro nome. Sempre nell’ottica dell’instant team potrebbe esserci Lucas Moura, chiuso pesantemente da Kulusevski e soci nella seconda parte di stagione con minutaggio in evidente calo da febbraio in poi. Contratto 2024 e valutazione che può essere limata verso il basso proprio grazie al doppio affare fatto a gennaio col Tottenham (Kulusevski e Bentancur a Londra) che inevitabilmente agevolerebbe i rapporti.

Lucas ha una valutazione di circa 20 milioni di euro al ribasso e nell’ultima annata ha fatto 6 gol e 8 assist, ma dall’arrivo di Kulusevski in poi in Premier soprattutto il minutaggio è totalmente crollato e potrebbe quindi anche decidere di intraprendere una nuova avventura prima di tornare in Brasile suo grande desiderio.