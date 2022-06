Gattuso si riunisce con il ds: pronto il colpo dalla Juventus

Il Valencia sogna in grande e punta ad una vecchia conoscenza di Gattuso nel ruolo di direttore sportivo

È arrivata l’ufficialità di Gennaro Gattuso al Valencia. L’ex tecnico del Milan è pronto ad una nuova avventura in terra spagnola e l’ambizioso club del singaporiano Peter Lim vuole far riunire il tecnico con un ex dirigente rossonero.

Stando a quanto riporta ‘Marca’, l’imprenditore avrebbe pensato a Leonardo nel ruolo di direttore sportivo, pronto ad affiancare Gattuso nella scelta dei giocatori. Il brasiliano quasi sicuramente non farà più parte del progetto PSG dopo la cocente eliminazione agli ottavi di finale della scorsa stagione e la possibilità di ricominciare in un club ambizioso come il Valencia potrebbe stuzzicarlo.

Nonostante i trascorsi burrascosi, Gattuso e Leonardo si sono riappacificati. Hanno lavorato insieme al Milan, sfiorando la qualificazione alla Champions League solo qualche anno fa. Con la chiamata del PSG e l’esonero del tecnico, però, le loro strade si erano divise.

Valencia, Leonardo idea concreta: il primo colpo

Ora c’è la possibilità concreta che la coppia si riunisca e potrebbe già esserci un primo ipotetico nome per il Valencia. Uno dei pupilli di Leonardo è sicuramente Moise Kean, attaccante di proprietà dell’Everton su cui balla un obbligo di riscatto oneroso che la Juventus non ha ancora deciso di esercitare.

Gattuso ha sempre dimostrato di essere in grado di lavorare con i giovani e potrebbe rilanciare la carriera di Kean, che anche quest’anno non è riuscito ad incidere in Serie A come avrebbe voluto. Il ventiduenne in campionato ha collezionato 32 presenze complessive (perlopiù spezzoni di gara), mettendo a referto solamente cinque gol.

La Spagna può rappresentare una buona occasione per ritrovare la fiducia smarrita. Se la suggestione Leonardo-Valencia dovesse concretizzarsi, Moise Kean potrebbe diventare uno dei primi possibili colpi del nuovo corso.