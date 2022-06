Conte fa sorridere la Juve: già scelto il sostituto

Il calciomercato della Juventus prende forma: si scalda l’asse con Conte, già scelto il sostituto

La Juventus sta vivendo giornate intense per quanto riguarda il calciomercato estivo. Il ritorno di Pogba è sempre più vicino ma non è l’unico pensiero che la dirigenza bianconera ha in mente per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Potrebbero intrecciarsi gli interessi di Antonio Conte e del suo ex club, visto che il Tottenham sembra vicino ad un colpo che può far sorridere anche il club di Andrea Agnelli.

Secondo quanto riferito da ‘Footmercato.net’, il Tottenham starebbe discutendo con l’AZ Alkmaar del futuro di Owen Wijndal. Il talentuoso terzino sinistro olandese, classe 1999, piace non poco ad Antonio Conte così come alla Juventus. Adesso, però, Wijndal sembra sempre più vicino a sbarcare in Premier League.

Wijndal al Tottenham: esulta anche la Juve

Un’inattesa notizia, da un lato, per la società bianconera: in alternativa, però, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe cogliere un indiretto assist dalla società inglese se Wijndal approdasse davvero a Londra. Perchè con l’approdo del 22enne di Zaandam, il futuro di un altro obiettivo di Allegri potrebbe essere ben lontano dagli ‘Spurs’. Quel Sergio Reguilon accostato a Barcellona e Juventus e che, nonostante la scadenza con il Tottenham ferma al giugno 2025, potrebbe quindi partire per cercare spazio altrove.

E la Juventus rimane in primissimo piano visto che sulla corsia mancina Pellegrini non ha convinto ed il calo prestazionale di Alex Sandro, da almeno due stagioni, è decisamente evidente. Occasione ghiotta per il ds Cherubini che potrebbe quindi provare a discuterne con Paratici, provando a regalare a Massimiliano Allegri il talentuoso terzino spagnolo valutato intorno ai 30 milioni di euro.

Reguilon, in questa stagione, ha collezionato 31 presenze con 2 reti e 3 assist vincenti: il suo futuro potrebbe dunque essere nella Torino bianconera.