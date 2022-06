Addio Juventus: ha scelto Ancelotti

Il calciomercato bianconero prende forma: la Juventus sta per perdere il big, vuole andare al Real Madrid

Archiviata una stagione quasi disastrosa, la Juventus è pronta a ripartire e per farlo dovrà fare i conti con le non poche operazioni di calciomercato che il ds Cherubini ha in mente nelle prossime settimane. Non solo Pogba che sembra vicinissimo al grande ritorno alla ‘Vecchia Signora’ dopo sei stagioni.

Non solo le buone notizie per il club torinese, però, visto che uno dei sogni di mercato di Massimiliano Allegri sembra allontanarsi a grandi passi dalla Juventus. Dalla Spagna sono sicuri: niente Juve, vuole il Real di Carlo Ancelotti.

Juve ko: “Preferisce il Real Madrid”

Le prossime ore saranno quindi fondamentali per conoscere il futuro di Fabian Ruiz che sta valutando le diverse proposte arrivate nelle ultime settimane, specialmente in Premier League. Lo spagnolo non vestirà però la maglia della Juventus, visto che lui stesso ha escluso la possibilità di ‘tradire’ il Napoli per trasferirsi a Torino. Secondo ‘ElNacional.cat’, Ruiz vuole cambiare aria dopo quattro stagioni in azzurro: il desiderio si chiama Liga. E non solo Atletico Madrid e Barcellona sono state accostate al talento di Spalletti: il suo desiderio è solo uno e si chiama Real Madrid.

L’eccellente rapporto con Ancelotti mette i ‘Blancos’ in cima alla personalissima lista del centrocampista, reduce da 38 presenze con 7 reti e 5 assist vincenti. Lo stesso Ancelotti consiglierebbe l’acquisto del classe ’96 durante quest’estate. Il Real non intende però sborsare più di 20 milioni ed è necessaria l’uscita di Dani Ceballos per far posto al talento di proprietà del Napoli.

Le novità sono attese dunque a stretto giro, con l’opzione Real Madrid che rimane in pole position: la Juventus è avvisata, Fabian Ruiz è destinato ad altri lidi.