Juve e Inter a caccia del difensore: proposto big della Serie A

Inter e Juventus rifiutano la proposta per il difensore della Serie A: ecco di chi si tratta

Il calciomercato in Serie A è già in una fase molto calda. Juventus e Inter sono due delle squadre più attive soprattutto in ottica grandi ritorni.

L’Inter sta trattando il clamoroso ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea, la Juventus quello di Paul Pogba dal Manchester United. Due operazioni che stanno tenendo tutti col fiato sospeso. Entrambe le squadre, però, lavorano anche su altri fronti, in particolare sul reparto difensivo. I nerazzurri potrebbero perdere un big tra Bastoni e Skriniar ma sono molto vicini a Gleison Bremer del Torino, nonostante la grande concorrenza. Anche Nikola Milenkovic è un nome caldissimo in casa Inter per sostituire l’eventuale partenza di uno dei tre titolari della squadra di Simone Inzaghi. La Juve, invece, sta sondando il terreno per diversi difensori tra cui lo stesso Bremer ma soprattutto Kalidou Koulibaly.

Acerbi proposito a Inter e Juventus: la risposta

Secondo quanto riportato da ‘Il Giornale’, Francesco Acerbi sarebbe stato proposto proprio a Inter e Juventus. Il difensore ex Sassuolo non è certo della sua permanenza alla Lazio e piace anche al Monza di Berlusconi e Galliani. Al momento Acerbi non rientra, però, nei piani né dei nerazzurri che dei bianconeri. Entrambi i club cercano un difensore diverso, più veloce e fisico rispetto al centrale della nazionale. La proposta al momento è stata rifiutata da entrambe le squadre.