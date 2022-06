Juventus, Allegri trema: salgono le quotazioni dell’erede

La stagione della Juventus è stata negativa e questo ha provocato qualche dubbio sulla scelta di Allegri: salgono le quote dell’erede

La fine della stagione ha portato la Juventus ha fare diverse riflessioni in vista del prossimo anno. Un anno fa i bianconeri, dopo l’addio di Andrea Pirlo, hanno deciso di puntare sul ritorno di Massimiliano Allegri, che però ha deluso le aspettative con un quarto posto e nessun trofeo conquistato.

I bianconeri a gennaio hanno così iniziato una rivoluzione a livello di rosa che potrebbe continuare in questa sessione di calciomercato estiva. Inevitabilmente qualche ragionamento sarà stato fatto anche sul futuro di Massimiliano Allegri in panchina. I bookmaker propongono la quota dell’erede di Allegri.

Calciomercato Juventus, De Zerbi erede di Allegri: la quota proposta dai bookmaker

Il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus è stato accolto con grande entusiasmo, ma a un anno di distanza le aspettative non sono state rispettate. Per la prima volta dopo un decennio i bianconeri hanno infatti chiuso la stagione senza alzare una coppa.

Così anche il futuro di Allegri continua a non sembrare così solido sulla panchina juventina. Il bookmaker ‘Snai’ infatti ha inserito in palinsesto anche le quote relative al possibile addio di Allegri dalla panchina e il suo possibile sostituto. A spiccare è la quota a 7.50 relativa a Roberto De Zerbi sulla panchina Juventus entro fine agosto. Attualmente il tecnico italiano è l’allenatore dello Shakhtar Donetsk, però molto dipenderà dal futuro del campionato ucraino per la sua permanenza. Dunque Allegri sente la pressione alle sue spalle.