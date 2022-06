Il flop lascia la Juve: scambio inaspettato con il Bayern

La Juve è pronta a fare fuoco e fiamme sul calciomercato, sia in entrata che in uscita. Lo scambio a sorpresa potrebbe far felici i tifosi

La Juve è una delle squadre più attive in questa fase del calciomercato. Soprattutto per quanto riguarda il centrocampo.

Il ritorno di Paul Pogba ormai è sempre più vicino e, in tal senso, la prossima settimana potrebbe essere quella buona per concretizzare un colpo sensazionale e che potrebbe spostare gli equilibri in Serie A. Ma la società di Andrea Agnelli non ha alcuna intenzione di fermarsi qui. Sempre a centrocampo, infatti, non si parla solo di acquisti, ma anche di uscite. Uno dei nomi sul piede di partenza è quello di Arthur. Il regista brasiliano, tra infortuni e un adattamento difficile, non ha mai visto decollare la sua avventura in bianconero. Adesso la Vecchia Signora potrebbe sfruttare l’occasione per un altro acquisto di livello.

La Juve fa lo scambio con Arthur: colpo dal Bayern

I bianconeri guardano, infatti, con interesse in casa Bayern Monaco, dove tante cose potrebbero cambiare. Secondo quanto riporta la ‘Bild’, infatti, addirittura in otto potrebbero lasciare il club bavarese, e tra questi c’è anche Marcel Sabitzer. Il centrocampista farebbe comodo ai bianconeri e per questo potrebbe essere messo in piedi uno scambio che agevolerebbe entrambe, quello con Arthur. Il brasiliano potrebbe, in questo modo, rilanciarsi in una squadra di livello e Sabitzer dimostrare le sue qualità in una big che necessita proprio in quella zona di campo. Un incastro a sorpresa, ma che farebbe tutti contenti.