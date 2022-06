Da titolare a ‘sacrificato’: Dzeko è la carta per il vice Brozovic

Edin Dzeko potrebbe essere il sacrificato di lusso per puntellare il centrocampo dell’Inter

Con una partenza fulminante Edin Dzeko è entrato subito nei cuori dei tifosi dell’Inter. La completezza tecnica e la sua capacità di agire sia come un nove che come un dieci lo hanno messo al centro del progetto di Simone Inzaghi, che gli ha sempre affidato le chiavi dell’attacco nei momenti decisivi.

Ora, però, nei piani dell’Inter c’è un restyling del reparto offensivo. Dybala sembra sempre più vicino e da qualche giorno a questa parte ci sono stati diversi passi avanti anche per il ritorno di Romelu Lukaku. La sensazione è che qualcuno là davanti dovrà essere sacrificato.

Soprattutto per i suoi 36 anni, questa sessione di calciomercato sarebbe per Marotta una delle ultime occasioni di monetizzare la sua cessione, sebbene si parli a tutti gli effetti di un indennizzo più che di un’entrata a tutti gli effetti. Sulle tracce di Dzeko, inoltre, sembra essersi inserita prepotentemente la Fiorentina.

Dzeko, c’è la Fiorentina: spunta l’ipotesi scambio

Lontanissima dal riscatto di Piatek, la Viola potrebbe pensare di mettere il bosniaco al centro dell’attacco e di far crescere alle sue spalle Cabral. L’Inter, di contro, starebbe pensando ad un calciatore in uscita dalla Fiorentina da utilizzare come vice-Brozovic.

Stiamo parlando di Erik Pulgar, mediano ceduto in prestito al Galatasaray, ma pronto a tornare alla base. Il 28enne conosce bene la Serie A e non sembra essere entrato nelle grazie di Italiano, che gli ha preferito Torreira e Amrabat in quella posizione.

Per questo motivo il cileno potrebbe rientrare nell’affare Dzeko, in una sorta di scambio che andrebbe ad accontentare entrambe le parti. Al momento, però, si è ancora nel campo delle ipotesi, ma se la Fiorentina decidesse di affondare il colpo per ‘il cigno di Sarajevo’ le possibilità che anche Pulgar sia invischiato nella trattativa ci sono.