Il post Dumfries è a tinte viola: Lautaro protagonista dell’affare

Per comprare l’Inter è costretta prima a vendere. A rischio addio ci sono tutti i big, Dumfries compreso

Dumfries come Hakimi, può dire addio dopo un solo anno di Inter. Per l’olandese occhio al Chelsea nell’ambito dell’operazione ritorno Lukaku, ma soprattutto al Manchester United dove è appena approdato un suo grande estimatore: ten Hag.

Nel viaggio a Londra di Ausilio tema di discussione potrebbe quindi essere stato pure la cessione dell’ex Psv. L’Inter parte da una valutazione di 50 milioni, con l’obiettivo di incassarne almeno una quarantina. Per l’eventuale sostituzione di Dumfries non basterebbe ovviamente Bellanova, per il quale tra l’altro i nerazzurri stanno ancora discutendo in merito alle contropartite. Si parla di un nome importante, ma sempre giovane: nelle scorse ore è emerso il profilo di Odriozola.

Il 26enne spagnolo è reduce da una stagione più che positiva alla Fiorentina, ma il suo cartellino appartiene al Real Madrid il quale adesso punta a monetizzare dal suo cartellino. Conoscendo la Serie A, Odriozola non avrebbe bisogno di un periodo di adattamento al nostro calcio. Ma Odriozola è una sorta di invito a nozze per Lautaro.

Calciomercato Inter, assalto Real a Lautaro: 70 milioni con Odriozola

Jovic, Mariano Diaz e Bale vanno via dal Madrid, liberando spazio in attacco. In più Mbappe è saltato. Così il Real potrebbe provare a mettere le mani sull’argentino tanto stimato da Ancelotti, oltre che un elemento che ben si integrerebbe coi vari Benzema, Vinicius e Rodrygo. Sul tavolo possibile offerta da 50 milioni di euro cash più, appunto, Odriozola che per loro ha una valutazione di circa 20 milioni.

E’ vero che l’Inter ha bisogno di cedere per fare cassa e chiudere determinati acquisti, su tutti Bremer, ma per Lautaro e soci intende ascoltare solo proposte senza contropartite. Per il numero dieci la base d’asta parte intorno ai 70 milioni.