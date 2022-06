La Serie A resta a bocca aperta: squadra a sorpresa per Icardi

Nuovo scenario in vista per Mauro Icardi: il bomber argentino si allontana dalla Serie A

Il calciomercato incrocia anche club italiani e stranieri e uno di questi è il Paris Saint-Germain che guarda spesso in Serie A a caccia di nuovi colpi ma deve anche pensare alle uscite.

Su ‘Radio Continental’, il giornalista Sebastián Srur, ha illustrato la situazione attuale di un attaccante del PSG, Mauro Icardi, spiegando che al momento l’attaccante argentino è fuori dai piani tecnici della società parigina. L’ex bomber dell’Inter è stato cercato in passato dalla Juventus che poi, però, ha virato su Dusan Vlahovic, ma anche dal Milan che è a caccia di un attaccante più giovane di Giroud e Ibrahimovic e Icardi corrisponde all’identikit cercato dai rossoneri. Adesso, però, per Icardi si apre un nuovo scenario che potrebbe mandare fuori gioco le pretendenti italiane.

Addio Serie A: il River Plate accelera per Icardi

Attualmente il ritorno di Mauro Icardi in Serie A sembra un miraggio. Il River Plate si è inserito per il centravanti argentino. Il River ha sondato il terreno anche per un altro sudamericano, Luis Suarez, ma adesso ha deciso di virare su Icardi. Per il momento né il giocatore né la moglie e l’agente Wanda Nara hanno risposto alla chiamata del club argentino. Icardi da un lato vorrebbe tornare in Serie A, dall’altro è tentato dal ritorno in Argentina.