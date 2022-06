Nessuna offerta per il centrocampista: la Juventus pronta ad inserirsi

L’idea del centrocampo della Juventus se salta Pogba

La Juventus mira a rinforzare notevolmente la sua linea mediana. L’obiettivo è di far uscire giocatori come Arthur e Rabiot, oltre anche a Ramsey, così da liberare spazio salariale e posto in campo per giocatori più funzionali. Il primo nome sulla lista è quello di Pogba, ma le sirene francesi non stanno facendo dormire sogni tranquilli alla dirigenza bianconera, che sta cercando di tutelarsi.

Un grande colpo servirà di certo. Ecco quindi che la pista Frenkie de Jong potrebbe tornare di moda. Stando a quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, giornale molto vicino al Barcellona, per l’olandese non sarebbe pervenuta nessuna offerta ufficiale. Smentite quindi le voci su un presunto affare con il Manchester United (che rimane comunque molto interessato) o su qualsiasi altra trattativa.

La Juventus potrebbe perciò pensare di inserirsi e di iniziare a parlarne con i blaugrana. Il centrocampista non ha mancato di sottolineare quanto in nazionale si trovi meglio tatticamente rispetto che nel club e questo non dev’essere piaciuto a Xavi, che in ogni caso gli ha sempre dato fiducia durante l’anno.

Juventus, de Jong è un’idea se non arriva Pogba: le cifre

Per la Juventus, comunque, de Jong resta solo un’alternativa a Pogba. Le cifre su cui si vocifera sono estremamente elevate e difficilmente i bianconeri vorranno fare un investimento così oneroso. Da quanto filtra la richiesta del Barcellona si aggira sugli 80 milioni più bonus, numeri davvero spropositati se si pensa a quanto speso solo pochi mesi fa con Vlahovic.

Per questo motivo lo United resta la pista più calda. Ten Hag sta spingendo fortemente per riaverlo e anche lui non disdegnerebbe un contesto dove si trova più a suo agio, oltre che mettersi alla prova con la Premier League.