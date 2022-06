Aspetta solo il Barcellona, dice no alla Juventus

Il Barcellona proverà a tutti i costi il colpo ad affetto per regalare a Xavi un profilo da urlo: Juventus superata

Non sarà un giocatore della Juventus, ma aspetterà fino alla fine l’offerta del Barcellona: il suo agente già ha comunicato le intenzioni del suo assistito.

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, non ha intenzione di prolungare il suo contratto con il club partenopeo in scadenza nel 2023. Il suo agente, Fali Ramadani, come riportato da Sport.es, ha svelato che l’intenzione del suo assistito è quella di rinnovarlo aspettando le offerte della dirigenza blaugrana.

Il Barcellona ha tempo per formulare la proposta al giocatore del Napoli pensando prima a diverse cessioni eccellenti. Lo stesso agente Ramadani ha rassicurato De Laurentiis in maniera tale di risolvere ogni situazione tra il ritiro azzurro a Dimaro, in programma a partire dall’8 luglio, e quello di Castel di Sangro subito dopo.

Calciomercato, Koulibaly dirà addio alla Serie A

Il suo ambientamento a Napoli è stato incredibile con i tifosi partenopei che l’ha sempre elogiato. Arrivato in sordina, è diventato uno dei migliori difensori d’Europa lavorando costantamente con Benitez, Sarri, Ancelotti, Gattuso e, infine, Spalletti. Ha conosciuto ogni idea di calcio lavorando con degli allenatori di fama internazionale: ora il suo futuro potrebbe essere lontano da Napoli con il Barcellona che non molla la prese. Tutto si deciderà nelle prossime settimane.

Anche la Juventus l’aveva seguito a lungo, ma ora il club bianconero sembra essere tagliato fuori. La scelta di Koulibaly sarebbe già arrivata: se dovesse andar via da Napoli, pronta l’avventura al Barcellona con Xavi che non vede l’ora di averlo a disposizione.