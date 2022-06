Zidane sfiora i 100 milioni: maxi offerta per far tremare il Milan

Possibile svolta sulla panchina del Paris Saint Germain con Zinedine Zidane che dalla Francia danno come possibile nuovo allenatore. Con lui in sella potrebbero cambiare anche gli obiettivi di mercato. Occhio ad un connazionale

C’è aria di grandi cambiamenti e rivoluzione in quel di Parigi dopo un’annata non positiva e alleviata solo dalla vittoria in Ligue 1 che non può rappresentare il traguardo in target con gli obiettivi della proprietà. L’ennesima delusione Champions fa infatti la differenza nell’immaginario generale del PSG che dopo il rinnovo di Mbappe, tassello fondamentale, sta muovendo altre pedine importanti. In particolare il club francese ha annunciato ufficialmente che Luis Campos sarà il nuovo Football Advisor, in successione di Leonardo, mentre è pronta a cambiare anche la guida tecnica al posto di Pochettino.

Per raccogliere l’eredità dell’allenatore argentino dalla Francia continuano a spingere forte su Zidane con tanto di eventuale intesa. Qualora l’ex Real Madrid, fermo da un anno, abbracciasse ufficialmente il progetto del Paris Saint Germain, potrebbero cambiare anche alcune strategie di mercato.

Calciomercato Milan, Zidane si prepara alla nuova avventura al PSG: suggestione ‘impossibile’ Theo Hernandez

Zidane è un allenatore estremamente vincente, che negli anni a Madrid ha vinto di tutto e lo ha fatto anche in più circostanze, come nel caso delle tre Champions League, vero obiettivo della proprietà del Paris. Il PSG inoltre in questi anni ha sempre dimostrato di non risparmiarsi quando c’era da investire anche cifre spaventose in sede di calciomercato per potenziare la squadra.

Qualora Zidane venisse effettivamente ufficializzato le entrate del Paris subirebbero un’ulteriore impennata. In particolare Zizou potrebbe andare a caccia di un terzino sinistro di livello mondiale, fermo restando la discreta annata del giovane Nuno Mendes. Un connazionale come Theo Hernandez, fresco scudettato, potrebbe però far gola a Zidane che ama i laterali di grande spinta e qualità e che a Madrid ha esaltato prima Marcelo per tanti anni, e poi Mendy. Il Milan, che ha rinnovato il contratto del francese una manciata di mesi fa fino al giugno 2026, non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello, anche a fronte di offerte spaventose.

Proprio una proposta monstre potrebbe essere, qualora Zidane arrivasse e volesse davvero Theo, messa sul piatto agevolmente dal facoltoso PSG che potrebbe provarci con circa 90 milioni di euro bonus compresi. Tanti soldi, ad oggi totalmente ipotetici, che farebbero tremare chiunque. Il Milan dal canto suo però vuole trattenere Hernandez ancora a lungo.