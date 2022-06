Svolta Juve per il vice Vlahovic: l’intrigo con Sarri cambia tutto

La Juventus prosegue la caccia al vice Dusan Vlahovic: un intreccio con la Lazio dell’ex Maurizio Sarri cambia i piani del club bianconero

Ore calde. Tra le protagoniste di questo inizio di calciomercato c’è senza dubbio la Juventus, attiva su più fronti per accontentare mister Massimiliano Allegri. I nomi più scottanti, al momento, sono quelli di Paul Pogba e Angel Di Maria. La ‘Vecchia Signora’ ha praticamente in pugno l’ex centrocampista del Manchester United.

Il francese vuole tornare a Torino per riacquistare lo splendore di un tempo: c’è già un accordo di massima, con le parti in causa che a breve si riaggiorneranno per chiudere la pratica. Meno fiducia, invece, se parliamo dell’esterno argentino, anche in orbita Barcellona. Entro la fine di questa settimana, a meno di sorprese, dovremmo sapere la decisione del classe ’88 sul proprio futuro. Ma il fronte entrate non si ferma certo ai due profili citati. Restando sul reparto offensivo, la ‘Vecchia Signora, è a caccia di un vice Vlahovic all’altezza. Kean, in questo senso, non convince, difatti non è da escludere una separazione nel corso dell’estate. Per il sostituto del bomber, i torinesi sarebbero intenzionati a pescare in Serie A. In particolare, piace il ‘Cholito’ Giovanni Simeone del Verona, autore nell’ultima stagione di ben 17 gol e 6 assist in 37 partite totali.

Calciomercato Juventus, Sarri su Simeone: sale Arnautovic

L’argentino sarà riscattato dagli scaligeri e, in seguito, potrebbe proseguire la carriera in una compagine di maggior prestigio. Sul classe ’95, però, c’è pure l’interesse della Lazio targata Maurizio Sarri. I biancocelesti necessitano di un’alternativa di peso a Immobile e Simeone rientra tra le preferenze.

Ecco che la Juventus si sta guardando attorno, in modo da non farsi trovare impreparata. A tal proposito, pare stiano salendo le quotazioni di Marko Arnautovic, valutato intorno ai 10 milioni di euro (contratto in scadenza giugno 2024). La pista che porta all’austriaco del Bologna è concreta e la ‘Vecchia Signora’ potrebbe decidere di affondare il colpo prossimamente. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercatoweb.it, il 33enne è anche nei pensieri del Milan. Situazione da monitorare.