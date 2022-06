Arriva gratis: Juventus e Inter sfruttano l’occasione

Juventus e Inter continuano a sfidarsi per i possibili colpi in ottica futura: occasione low cost per i due top club italiani

Sarà un’estate molto movimentata per la Serie A: il club bianconero e quello nerazzurro sono al lavoro per arrivare a colpi da urlo approfittando anche di diverse situazioni a parametro zero.

Come svelato su Twitter dal giornalista, Santi Aouna, il Villareal avrebbe così optato a non esercitare l’opzione di prolungamento prevista dal contratto di Serge Aurier. Ora il 29enne terzino destro è libero da qualsiasi vincolo contrattuale e potrebbe firmare gratis con qualsiasi altra squadra. Inter e Juventus sono sempre al lavoro per rinforzare le corsie esterne delle rispettive rose: idee suggestive per allestire una rosa super competitiva.

Aurier ha collezionato in questa stagione in Liga ben 24 presenze condite da due assist vincenti: il suo futuro potrebbe essere in Serie A con le due compagini italiane, pronte ad essere attive in vista della prossima stagione.

Calciomercato, Aurier suggestione a zero

Un’idea da urlo per bianconeri e nerazzurri che sono sempre molto attive sul fronte calciomercato. In vista della prossima stagione la Juventus ha intenzione di regalare colpi ad effetto a Massimiliano Allegri per poter tornare competitiva in Serie A e in Champions League. Al momento mancherebbe ancora qualcosa, ma la dirigenza bianconera è sempre al lavoro. Così come in casa nerazzurra con profili davvero interessanti nel mirino per poter ambire sempre al meglio.