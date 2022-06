Tesoretto Demiral, lo scambio in Serie A fa felice Allegri

Demiral può rappresentare un ‘tesoretto’ importante per la Juventus: lo scambio in Serie A fa felice Allegri

Gli intrecci di mercato potrebbero sorridere alla Juventus e regalare ad Allegri un calciatore seguito da tempo.

Si parte da Demiral e dai dubbi dell’Atalanta sul riscatto. I bergamaschi potrebbero non esercitare l’opzione che farebbe del difensore turco un calciatore a tutti gli effetti dei nerazzurri.

Senza riscatto, l’ex Sassuolo farebbe ritorno a Torino, difficilmente però per vestire nuovamente la maglia bianconera. Ecco allora che potrebbe diventare un ‘tesoretto’ importante per la Juventus. La società piemontese perderebbe sì i venti milioni (più bonus) previsti dall’accordo con l’Atalanta, ma potrebbe utilizzare il turco in altre operazioni. Ad esempio, il nome di Demiral stuzzica e non poco Maurizio Sarri. La Lazio avrà bisogno di rinforzi in difesa e il 24enne di Kocaeli è un profilo che piace all’allenatore biancoceleste.

Calciomercato Juventus, scambio con la Lazio per Demiral

Così, la Lazio potrebbe farsi avanti per Demiral che la Juventus valuta almeno 25 milioni di euro. L’alternativa proposta dai bianconeri è imbastire uno scambio: il difensore alla corte di Sarri e Luis Alberto nel centrocampo di Allegri.

Un’operazione che dovrà però fare i conti con i numeri: lo spagnolo, infatti, è valutato dalla Lazio circa trenta milioni di euro, qualcuno in più rispetto a Demiral. Da Torino però non vogliono sentire parlare di conguaglio economico: lo scambio potrebbe andare in porto soltanto alla pari. Situazione ad ogni modo da tenere sott’occhio visto che entrambi i tecnici sarebbero contenti se l’operazione andasse in porto. Luis Alberto potrebbe garantire qualità al centrocampo della Juventus che vedrà (salvo colpi di scena) anche il ritorno di Pogba. Lo spagnolo potrebbe innalzare ulteriormente il tasso tecnico della mediana bianconera nell’anno in cui Allegri è chiamato a riportare lo scudetto a Torino.