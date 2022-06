Doppio ‘sgarbo’ alla Juve: l’offerta di Conte beffa Allegri

Per l’attaccante, in uscita dal suo club, piomba Antonio Conte: l’offerta con scambio mette un ginocchio due volte la Juve

Sebbene siamo ancora a giugno, il mercato – soprattutto quello degli attaccanti – è già entrato nel vivo. Il colpo del Manchester City – Erling Haaland – e la stessa permanenza, un po’ a sorpresa- di Kylian Mbappé a Parigi stanno per scatenare un effetto domino in cui sono coinvolti anche alcuni club italiani.

Coi Citizens sostanzialmente obbligati a fare cassa dopo il maxi-investimento per il norvegese, e il Real Madrid rimasto a bocca asciutta per il dierofront del transalpino, sono tanti i profili che potrebbero essere appetiti non solo dal club merengue, ma anche dalle altre società a caccia del nuovo bomber per la prossima stagione. Antonio Conte, il tecnico del Tottenham che ha raggiunto l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League, non sta certo a guardare. Nel mirino dell’allenatore salentino c’è proprio un giocatore di Guardiola destinato a lasciare il club.

Conte all’assalto di Gabriel Jesus: l’offerta mette in ginocchio la Juve

Proprio quando, a spese del falso nueve di turno che il tecnico catalano ha schierato da anni a questa parte, Gabriel Jesus pareva aver conquistato la titolarità nel City, ecco che l’arrivo di Haaland ripone il brasiliano in seconda fila nelle scelte di Guardiola. Sul giocatore, appetito dalla Juve ma anche dal Milan, è ora forte l’interesse di Antonio Conte. Che sogna un tridente da urlo con Harry Kane e Heung-Min Son. Secondo le ultime indiscrezioni, la proposta della società londinese potrebbe far breccia nella dirigenza dei Citizens, rappresentando una stroncatura per le velleità bianconere.

Il nome che Conte mette sul piatto per arrivare al brasiliano è quello di Sergio Reguìlon, 25enne spagnolo di grande corsa e inserimento che pare perfetto per le esigenze del Manchester City. L’iberico, anch’egli obiettivo della Juve per il post Alex Sandro, è molto apprezzato da Guardiola. L’aggiunta di un conguaglio cash per l’attaccante verdero porrebbe il Tottenham in prima fila nella corsa al suo acquisto. Con buona pace della dirigenza Juve.