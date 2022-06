Dall’Inter agli ordini di Gattuso: c’è la proposta

Il calciomercato estivo entra già nel vivo, con l’Inter che potrebbe registrare una cessione: vola da Gattuso

I campionati hanno ormai chiuso i battenti e le attenzioni delle società di tutta Europa sono rivolte all’attuale sessione di calciomercato. Ne è un esempio lampante il Valencia che, nonostante le durissime contestazioni dei tifosi, ha ufficializzato l’ingaggio di Rino Gattuso come nuovo allenatore.

Un nuovo corso per il club spagnolo che punta a tornare ai vertici nella Liga. Gattuso ha quindi intenzione di richiedere non pochi sforzi in sede di mercato ed in tal senso, un colpo potrebbe arrivare da una città che conosce troppo bene. Milano, con l’Inter che dovrà sfoltire la rosa di Inzaghi.

Addio Inter: offerto al Valencia

Pronto il via libera per la cessione che può interessare proprio al Valencia. Non solo gli acquisti, con il nome di Paulo Dybala che sta monopolizzando l’attenzione in casa Inter. Simone Inzaghi non ha intenzione di puntare su diversi profili che, dunque, diranno addio nelle prossime settimane. Uno di questi sarà Valentino Lazaro che, il 30 giugno 2022, chiuderà ufficialmente l’avventura in prestito al Benfica e tornerà a Milano.

Non per restare, però, visto che il giocatore è stato offerto al Valencia. Il 26enne austriaco, sotto contratto con la ‘Beneamata’ fino al 2024, in questa annata in Portogallo ha collezionato 29 presenze tra campionato e coppe, con 2 assist all’attivo e sarebbe l’innesto ideale per il 4-3-3 che ha in mente il tecnico calabrese.

Il suo futuro potrebbe dunque essere in Spagna, a Valencia: a Gattuso l’ultima parola, con l’Inter che punterebbe ad incassare circa 8 milioni di euro dalla cessione del terzino che a Milano ha deluso le aspettative.