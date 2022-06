Rivoluzione Serie A: la novità potrebbe esordire già l’anno prossimo

Atteso l’esame del Consiglio Federale per l’approvazione della nuova regola che potrebbe esordire già dalla prossima stagione sportiva

Il calcio è un gioco in continuo mutamento. Per stare al passo coi tempi che corrono, il Consiglio della Lega di Serie A ha avanzato lo scorso mercoledì una proposta del tutto nuova sul tavolo del Consiglio Federale che avrà il compito di esaminarla entro la fine di giugno.

La novità consiste in una vera e propria rivoluzione di alcuni punti del regolamento nostrano. A partire dalla prossima stagione sportiva, nel caso in cui due squadre dovessero concludere il percorso in campionato a parità di punti al vertice della classifica, esse giocheranno uno spareggio in gara secca su campo neutro. Nell’eventualità in cui fossero tre o più squadre a trovarsi in questo scenario, entrerà in gioco la classifica avulsa già nota agli addetti ai lavori che stabilirà quali delle squadre in corsa avranno il diritto di giocarsi lo spareggio in questione.

La modalità è pressoché identica per le squadre che, al contrario, dovessero concludere la stagione alla terzultima posizione e giocarsi la salvezza. Per le altre due sarà un nulla di fatto. Anche in questo caso, semmai ci fossero tre o più realtà a contendersi la chance entrerà in gioco la classifica avulsa.

Serie A, cosa cambia per l’accesso alle Coppe Europee

Quanto alle compagini che dovessero terminare il campionato a parità di punti per agguantare un posto nelle competizioni europee, di fatto non cambia nulla. La regola vigente continuerà a persistere. A decidere l’ordine finale saranno gli scontri diretti (per due squadra) oppure la classifica avulsa (per tre o più). Non resta che attendere dunque l’ultima parola pronunciata dal Consiglio Federale e l’approvazione della bozza.