Arriva Scamacca: adesso Icardi è più lontano

L’approdo di Gianluca Scamacca durante il calciomercato estivo può allontanare Mauro Icardi: la situazione

La stagione è terminata e adesso, a dominare i pensieri delle società, vi è chiaramente la sessione estiva di calciomercato. Un oceano di nomi sta affollando la mente delle dirigenze delle big italiane ed estere, per l’anno prossimo, con un particolare focus sull’attacco. Tra i profili che sta maggiormente attirando su di sè l’attenzione vi è sicuramente Gianluca Scamacca.

Il gioiello di proprietà del Sassuolo, per il quale il club neroverde chiede non meno di 40 milioni di euro, è stato accostato a Inter, Milan, Roma e Juventus. Attenzione, però. Perchè il destino di Scamacca potrebbe intrecciarsi con un altro dei bomber più ambiti dell’estate 2022: Mauro Icardi. La punta della Nazionale azzurra sembra pronto a partire: l’argentino, così, è più lontano.

Arriva Scamacca: svolta Icardi

Sulle tracce di Gianluca Scamacca, negli ultimi giorni, sembrerebbe essersi intensificato l’interesse del PSG. Il club di Al-Khelaifi, dopo aver blindato con cifre folli Kylian Mbappè, ha bisogno di una punta di spessore che possa affiancarsi al campione francese e Scamacca sembrerebbe il profilo perfetto.

E Icardi? L’arrivo sotto la Tour Eiffel del centravanti del Sassuolo allontanerebbe l’ex capitano dell’Inter che, in realtà, è già da tempo lontano dai piani del PSG. Al momento, però, non vi sarebbero offerte concrete per il 29enne di Rosario.

Situazione dunque in divenire: il futuro di Scamacca a Parigi potrebbe essere decisivo per quello di Icardi, accostato a Milan, Roma e Juventus in Serie A.