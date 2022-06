Mertens ‘tradisce’ Napoli: tripla proposta, resta in A

Dries Mertens potrebbe davvero lasciare Napoli: tripla proposta in Serie A

In casa Napoli è ancora incerto il futuro di alcuni giocatori e la società deve ancora definire concretamente le strategie di mercato in base alle uscite. Dopo l’addio di Insigne, resta da risolvere il futuro di Kalidou Koulibaly e Dries Mertens.

L’attaccante belga è in scadenza con il Napoli e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Un altro addio sarebbe molto pesante per il club partenopeo, soprattutto dopo la partenza di un leader come Insigne. Mertens è combattuto tra l’attaccamento e la voglia di rimanere al Napoli e il desiderio di provare una sfida nuova dopo 9 stagioni trascorse con la maglia azzurra. Quest’anno è stato a tratti incontenibile, soprattutto quando ha preso il posto dell’infortunato Osimhen, non facendolo rimpiangere. Ha chiuso la stagione con 13 gol totali tra campionato e coppe, confermandosi il miglior marcatore all-time nella storia del Napoli. Adesso, però, Mertens potrebbe avere altri piani in mente.

Mertens si propone a tre big: ingaggio alto

Dries Mertens potrebbe proporsi a diversi club di Serie A che valuterebbero l’opzione ghiotta a parametro zero. Un’ipotesi è l’Inter che cerca un giocatore con quelle caratteristiche ma è viva anche la possibilità di un derby della Capitale tra Roma e Lazio per ‘Ciro’ Mertens. Il belga, però, chiede circa 3.5 milioni di euro di ingaggio a stagione. Una cifra che potrebbe frenare le squadre italiane, in relazione non certo al valore del calciatore, ma all’età (35 anni). Il futuro di Mertens è nelle sue stesse mani e per il Napoli potrebbe arrivare un’altra pesante perdita, forse incolmabile in questo momento.