Centrocampo Juve, nuovo scambio per battere anche l’Inter

Nuova ipotesi di scambio in Premier League per la Juventus di Allegri, con anche l’Inter interessata. Tutti i dettagli

“Personalmente non ho parlato con il club. Cerco di non affrontare questi argomenti in questo momento, lascio che se ne occupi il mio agente”.

“Sono sotto contratto con la Juventus e non penso che il Mondiale di novembre cambierà le cose, in ogni caso non sarà una mia scelta. Da quando sono tornato in Nazionale ho giocato con una certa regolarità anche se nel club ho avuto alti e bassi. Ma è stata una stagione complicata a livello collettivo. Io in ogni caso ho la fiducia del mio allenatore”. Dal ritiro della Francia, Adrien Rabiot ha parlato così del suo futuro dopo le nuovi voci riguardo ad un suo possibile addio alla Juventus. Il centrocampista francese non è ritenuto incedibile dalla società bianconera e, di fronte alla giusta offerta, potrebbe lasciare Torino nel calciomercato estivo. L’ex PSG potrebbe anche rappresentare un’importante pedina di scambio.

Calciomercato Juve, scambio con Rabiot

Uno dei club maggiormente accostati a Rabiot nelle ultime ore è il Chelsea di Tuchel. Il tecnico tedesco sarebbe un suo estimatore e vorrebbe portare l’ex PSG a Londra. La Juventus, dal canto suo, potrebbe approfittare dell’interesse dei Blues per intavolare uno scambio per Loftus-Cheek. Il potente centrocampista inglese, accostato soprattutto all’Inter, farebbe al caso anche di Massimiliano Allegri per rinforzare la mediana. Un possibile scambio alla pari con valutazioni di circa 20 milioni di euro. Staremo a vedere.