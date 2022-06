Incontro Dybala-Inter: l’esito del summit in sede

L’esito dell’incontro tra l’agente di Paulo Dybala e l’Inter, andato in scena questo pomeriggio a Milano nel quartier generale dei nerazzurri

L’Inter accelera per regalare Dybala a Simone Inzaghi. L’ormai ex giocatore della Juventus, che si libererà definitivamente il 1 luglio dal club bianconero e in Serie A piace pure alla Roma di Jose Mourinho, è un obiettivo concreto della ‘Benemata’ per rinforzare il pacchetto offensivo. L’AD Giuseppe Marotta lo conosce bene e aveva avviato i contatti già diversi mesi.

Questo pomeriggio nella sede dei nerazzurri, in Viale della Liberazione a Milano, è avvenuto un incontro fra l’agente della ‘Joya’, Jorge Antun, e la dirigenza lombarda, a dimostrazione di come la trattativa stia entrando nel vivo.

Calciomercato Inter, le ultime su Dybala

Stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, l’Inter ha formalizzato per la prima volta un’offerta vera e propria a Dybala. Sempre secondo il noto emittente satellitare, i nerazzurri hanno avanzato all’argentino una proposta da 6 milioni di euro più bonus, le stessa cifra percepita attualmente da Marcelo Brozovic. C’è distanza tra le parti in gioco, poiché la ‘Joya’ vuole 8 milioni all’anno più 2 di bonus, ossia quanto accordato inizialmente con la Juventus per il rinnovo. I protagonisti della vicenda si riaggiorneranno prossimamente. Filtra ottimismo, c’è margine per arrivare alla fumata bianca. La Roma resta spettatrice della vicenda, così come i club esteri interessati. Ma, ad oggi, l’Inter è nettamente in pole.