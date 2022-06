L’Inter non fa sconti: il Chelsea sa cosa serve per Bastoni

Il Chelsea non molla Alessandro Bastoni: l’Inter non fa sconti sul prezzo

L’Inter è molto attiva sul mercato, sia in entrata che in uscita e presto potrebbero arrivare dei colpi di scena. Intanto Ivan Perisic ha scelto il Tottenham ma il club di Antonio Conte è sulle tracce di un altro big nerazzurro.

Conte vuole portare a Londra anche Alessandro Bastoni che è finito nel mirino di diversi club di Premier League oltre gli Spurs. L’Inter ha l’esigenza di fare una cessione importate per permettersi di investire sul mercato. Paulo Dybala rimane il grande desiderio di Beppe Marotta. Romelu Lukaku vuole tornare a tutti i costi e il Chelsea ha, quantomeno, aperto al prestito del centravanti belga. Proprio il Chelsea si è inserito per Alessandro Bastoni e intende affondare il colpo dopo la perdita in difesa di Antonio Rudiger.

Il Chelsea vuole Bastoni: 70 milioni o niente

Il Chelsea è intenzionato a fare sul serio per Alessandro Bastoni, scavalcando sia il Tottenham che il Manchester United (altro club sulle tracce del difensore classe ’99). I Blues ne parleranno con l’Inter che, però, lo valuta 70 milioni di euro e sembra irremovibile da questo punto di vista. Bastoni, a malincuore per l’Inter, verrà sacrificato ma solo per la cifra di 70 milioni, altrimenti non se ne farà nulla.