La decisione è presa: verdetto UFFICIALE su Bastoni

Decisione presa sul futuro di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter: c’è il verdetto, annuncio ufficiale dell’agente del nerazzurro

C’è grande fermento quest’oggi nella sede dell’Inter. Non solo Paulo Dybala, i dirigenti nerazzurri hanno incontrato nel pomeriggio a Milano, in Viale della liberazione, l’agente di Alessandro Bastoni per discutere del futuro del centrale italiano.

Come noto, il nome del classe ’99 è presente nella lista dei desideri del Tottenham dell’ex Antonio Conte e del Manchester United. Non solo: in Premier League c’è anche l’interessamento concreto del Chelsea, che deve rimpiazzare Antonio Rudiger partito in direzione Real Madrid. Le big inglesi, però, dovranno guardare altrove.

Calciomercato Inter, futuro Bastoni: l’annuncio dell’agente

Al termine della riunione, infatti, il procuratore del calciatore nerazzurro, Tullio Tinti, è stato intercettato dai giornalisti presenti fuori dal quartier generale della ‘Beneamata’. Alla domanda riguardante il destino del proprio assistito, Tinti ha così risposto: “Bastoni resta sicuramente all’Inter. Ha un contratto ed è felice di giocare con i nerazzurri“. E sul contratto in scadenza giugno 2024: “Io li rispetto, poi se mi chiamano non c’è problema“. Dunque, non ci sono più dubbi. L’Inter e Alessandro Bastoni proseguiranno insieme ancora per diverso tempo.