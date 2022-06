Barella e Pellegrini trascinano l’Italia: Mancini vola in testa

L’Italia di Roberto Mancini torna a vincere: gli Azzurri stendono l’Ungheria di misura grazie ai gol di Nicolò Barella e Lorenzo Pellegrini

L’Italia rivede la luce. Dopo la disfatta a Wembley per mano dell’Argentina nella ‘Finalissima’, gli Azzurri si erano ripresi mettendo in mostra una prestazione positiva nel complesso contro la Germania, con il match terminato in parità.

Questa sera la Nazionale è finalmente tornata a vincere dopo un lungo periodo di digiuno, battendo l’Ungheria del connazionale Marco Rossi. La gara, valida per la seconda giornata della Nations League 2022/23, è terminata sul punteggio di 2-1 in favore degli uomini guidati dal CT Roberto Mancini.

Nations League, Italia-Ungheria 2-1 e Germania-Inghilterra 1-1: marcatori e classifica

A decidere la contesa, andata in scena tra le mura dello stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena, sono stati Nicolò Barella, con una rete da vedere e rivedere, e Lorenzo Pellegrini, per la seconda volta consecutiva numero 10. Entrambe le marcature sono arrivate nel primo tempo. Nella ripresa, un po’ di apprensione per l’Italia dovuta allo sfortunato autogol a firma Gianluca Mancini (61′), che però non ha compromesso l’obiettivo finale. Dopo questo successo, gli Azzurri volano al primo posto del Girone A3 di Nations League, grazie al pareggio tra Germania e Inghilterra. Una serata certamente incoraggiante.

Italia-Ungheria 2-1: 30′ Barella (I), 45′ L. Pellegrini (I), 61′ aut. Mancini (I)

Germania-Inghilterra 1-1: 50′ Hofmann (G), 88′ Kane (I)

CLASSIFICA GRUPPO A3: Italia 4, Ungheria 3, Germania 2, Inghilterra 1