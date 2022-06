Inter, Skriniar va ko con la Slovacchia: l’esito degli esami

Brutto infortunio in Nazionale per Milan Skriniar, che ieri contro il Kazakistan ha fatto preoccupare i tifosi interisti: l’esito degli esami

Stagione finita, ma non per tutti ancora. Infatti dopo che gli impegni con i club sono terminati, arrivano quelli con le Nazionali, per chi è stato convocato. In casa Inter sono diversi i giocatori volati per gli impegni di Nations League e non solo.

Tra questi c’è anche Milan Skriniar, punto fermo della Nazionale slovacca, che ieri sera ha perso per 0-1 contro il Kazakistan. A preoccupare i tifosi dell’Inter però è stato l’infortunio del centrale difensivo uscito dal al minuto 43′. Dopo i primi esami però è stato fortunatamente escluso un problema al ginocchio. L’infortunio però è a livello muscolare, alla coscia. Lo staff dell’Inter è in contatto con quello della Slovacchia per ricevere maggiori dettagli.