Mourinho esulta con lo scambio: Milan e Juve ko

La Roma è pronta a mettere a segno un colpo di spessore: Juve e Milan al tappeto, lo scambio favorisce i giallorossi

Chiudere al meglio la stagione: un obiettivo largamente raggiunto dalla Roma di Josè Mourinho che, conquistata la Conference League contro il Feyenoord, è adesso focalizzata sulla prossima annata. Sarà importante, per il club giallorosso, dedicarsi ai possibili rinforzi da regalare allo ‘Special One’ per alzare l’asticella e puntare al vertice nella Serie A 2022/23.

In tal senso, il calciomercato estivo regalerà almeno un rinforzo all’attacco della squadra capitolina. Numerosi i nomi che nelle ultime settimane circolano, anche nell’ottica di una possibile cessione di Zaniolo durante l’estate: per uno in particolare, il club giallorosso può mandare ko Milan e Juventus in un solo colpo.

Colpo in attacco: non solo Felix nello scambio

Sono diversi i nomi che circolano sul taccuino della dirigenza romanista per la prossima stagione ma uno in particolare, negli ultimi giorni, sarebbe tornato a riscaldarsi. Si tratta di Domenico Berardi, pilastro del Sassuolo di Dionisi e da mesi sul taccuino del Milan. Il club di Friedkin starebbe pensando di puntare sull’esterno in forza ai neroverdi e reduce da un’annata davvero notevole dal punto di vista realizzativo. Il 27enne di Cariati ha segnato 15 gol e firmato ben 17 assist vincenti, nelle 35 presenze complessive con la casacca del Sassuolo.

Numeri imponenti che hanno convinto il Milan da tempo (anche la Juventus sta recentemente ripensando proprio al possibile assalto a Berardi) e che starebbero spingendo la Roma a fare più di un pensiero sul talento campione d’Europa con l’Italia. Per rendere concreta la possibilità di un approdo della Capitale, i giallorossi metterebbero sul piatto un conguaglio cash, seguito da una contropartita a scelta tra Felix Afena-Gyan ed Ebrima Darboe.

La valutazione che il Sassuolo fa di Berardi è di non meno di 35-40 milioni di euro: la Roma può dunque sbaragliare la concorrenza e regalare l’esterno a Josè Mourinho.