CMWEB | Campos in Italia, contatti con Milan e Roma per Icardi

La dirigenza del PSG si muove per piazzare Icardi ormai in esubero, possibile trasferimento in prestito a club di Serie A

Il PSG è stato rivoluzionato da quando hanno fatto il loro ingresso in scena il nuovo direttore sportivo Antero Henrique e il consulente Luis Campos. Evidentemente la dirigenza parigina sa di non poter più muoversi univocamente in una sola direzione sul mercato, a suon di multimilionari investimenti, ma deve anche cercare di racimolare il più possibile dagli esuberi.

Uno di questi esuberi è l’ex nerazzurro Mauro Icardi, ormai ben lontano dai tempi d’oro in maglia Inter di cui era fervente capitano. Consapevoli delle difficoltà di un suo trasferimento a titolo definitivo se non al ribasso di determinate condizioni economiche, i funzionari del PSG hanno pertanto aperto alla possibilità di un prestito. Così lo stesso Campos ha fatto capolino in Italia per incontrare i rappresentanti di Milan e Roma.

Calciomercato, Icardi e l’ipotesi di un gradito ritorno in Italia

Le intenzione appaiono abbastanza chiare ambo i fronti. Sia Milan che Roma avrebbero necessità, ma non l’urgenza, di coprire con un altro centravanti di spessore il proprio reparto avanzato. Il calciatore, tuttavia, non avrebbe preso di buon occhio le recenti critiche piovute alle sue spalle sulla lenta involuzione della sua carriera professionale negli ultimi anni. E non avrebbe neppure lasciato scampo a delle possibili alternative lontano da Parigi, tanto da aver sottolineato il fatto di essere legato ai Campioni di Francia da altri due anni di contratto.

Raffaele Amato