Vuole la cessione, la Juventus e Mourinho ora lo sanno

Juventus e Roma continuano a lavorare in vista della prossima stagione per colpi da urlo: ha chiesto la cessione

Il top player, scontento al PSG, potrebbe sbarcare in Serie A con Juventus e Roma sempre molto interessate a Georginio Wijnaldum.

Il centrocampista olandese del PSG, Georginio Wijnaldum, potrebbe dire addio al PSG: nella compagine francese non ci sarebbe più spazio dopo 38 presenze in questa stagione. Juventus e Roma potrebbero così approfittare della situazione per quanto riguarda l’ex Liverpool: una situazione ambigua visto che non è stato convocato nemmeno in Nazionale olandese. Da uno dei migliori centrocampisti d’Europa ad

Calciomercato, addio Wijnaldum: pronta la Serie A

Lo stesso centrale olandese, Virgil van Dijk, ha rivelato ciò che pensa: “Uno con le qualità di Gini dovrebbe essere sempre convocato: non sta attraversando la fase migliore della sua carriera”. Infine, ha svelato: “Ha bisogno di tornare a giocare e ritrovare il sorriso sulla sua faccia, che a tutti noi manca e che amo rivedere”. Ora il futuro di Wijnaldum potrebbe essere in Serie A con la volontà dell’olandese di tornare a gioire dopo stagioni altenalanti al PSG. Al Liverpool era considerato uno dei migliori d’Europa, ma la sua scelta di andare a Parigi da parametro zero non si è rivelata così entusiasmante.