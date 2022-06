Guardiola accontenta l’Inter e asfalta la Juventus e Conte

Operazione di mercato che potrebbe coinvolgere Guardiola e l’InteR: l’affare metterebbe fuori gioco la Juventus e Conte

Si muove Pep Guardiola e potrebbe essere un vero terremoto sul mercato. Il Manchester City è pronto a rompere gli indugi e a rilanciare per un calciatore dell’Inter. Non è un segreto che la società nerazzurra ha bisogno di fare cassa prima di poter operare anche in entrata.

Il bilancio ha bisogno di nuova linfa e sarà probabilmente necessario almeno un addio importante, come è accaduto lo scorso anno con Hakimi prima e Lukaku poi. Una situazione alla quale sta guardando ingolosito proprio Guardiola. Il manager dei ‘Citizens’ ha un pallino: Alessandro Bastoni.

Per portarlo nella sua rosa, lo spagnolo ha deciso di rilanciare con una proposta che potrebbe soddisfare le pretese dell’Inter e allo stesso tempo costituire un ostacolo alle ambizioni del Tottenham di Conte e della Juventus. Un intreccio che vede come protagonista proprio Bastoni, da tempo nel mirino degli Spurs. Il club londinese però potrebbe essere scavalcato dal Manchester City con un’offerta che lascerebbe a mani vuote la stessa Juve.

Calciomercato Inter, lo scambio per Bastoni: Juve a mani vuote

Guardiola è pronto a venire incontro alle richieste dell’Inter per Bastoni. I nerazzurri valutano il centrale intorno ai sessanta milioni di euro, una cifra che il City vuole coprire in parte con cash ed in parte con una contropartita tecnica.

Il nome che potrebbe essere proposto a Marotta è quello di Aymeric Laporte, centrale francese che piace anche alla Juventus. L’ex Athletic Bilbao ha una valutazione tra i 35 e i 40 milioni di euro, con il Manchester che aggiungerebbe anche venti milioni per arrivare ai sessanta richiesti dall’Inter. Il nome del 28enne nato ad Agen potrebbe essere utile per convincere Marotta a dire sì, lasciando quindi in un solo colpo a mani vuote sia il Tottenham che la Juventus. Operazione da seguire: Guardiola è pronto al doppio smacco.