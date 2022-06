Di Maria frena la Juventus: ecco cosa sta succedendo

La Juventus sta continuando a lavorare per regalare Angel Di Maria ad Allegri, ma il calciatore frena i bianconeri: le ultime sull’affare

Di Maria e la Juventus: storia di vittorie, titoli e prestigio. Il talento infinito dell’argentino potrebbe sposarsi a meraviglia con i colori bianconeri. L’opportunità è ghiotta nonostante la carta d’identità (34 anni), poiché l’ormai ex Paris Saint Germain è libero di trasferirsi a parametro zero in un altro club.

Anche nel match contro l’Italia, poi, ha dimostrato di essere ancora un profilo di altissimo spessore, oltre che integro dal punto di vista fisico. Il matrimonio con la ‘Vecchia Signora’ targata Massimiliano Allegri, però, appare complicato e per nulla scontato.

Calciomercato Juventus, le ultime su Di Maria

Stando a quanto riferisce Calciomercato.it, infatti, la Juventus ha fretta di chiudere questo acquisto, considerando il forte pressing del Barcellona. Ma l’ex Manchester United sembrerebbe, invece, voler prendere ulteriore tempo per ponderare la decisione sul futuro, che non è attesa a breve. Sarà, dunque, necessario aspettare qualche altro giorno prima di venire a conoscenza della scelta definitiva di Di Maria. Resta una difficoltà, inoltre, per quanto riguarda la questione contratto. L’esterno vuole un accordo dalla durata di un anno ai bianconeri, non convinti da questa richiesta. Ed è sicuramente un ostacolo che andrà superato per raggiungere la fumata bianca.