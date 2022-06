Il big si espone in prima persona: l’annuncio sul futuro alla Juve

Tramite un messaggio sui propri profili social, il top player della Juventus ha allontanato alcune nuvole sulla sua situazione

Nel futuro della Juventus balla ancora il rinnovo di Juan Cuadrado. Da quanto filtrava, tra l’esterno e il club mancava l’intesa sull’offerta economica: per lui è previsto un rinnovo automatico, ma la dirigenza bianconera vorrebbe spalmare il suo ingaggio (5 milioni netti) su due stagioni.

Il calciatore, però, ha negato l’attuale situazione. Queste le sue parole sui social: “Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perche mai c’è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni”.

Cuadrado spiega: “Nessuna trattativa”, quale sarà il suo futuro?

Nonostante queste parole, però, restano molti dubbi sul suo futuro. Il fatto che non ci sia nessuna trattativa in ballo può preoccupare i tifosi, che rischiano di vederlo salutare dal 2023 o, addirittura, già in questa sessione di calciomercato.

Cuadrado, sebbene i 34 anni, è uno degli uomini più affidabili ed importanti per Allegri. Vedremo dopo questo annuncio se arriveranno risposte anche dalla Juventus.