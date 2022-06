Ten Hag le prova tutte: scambio e 60 milioni per de Ligt

Matthijs de Ligt è sempre nei pensieri del suo mentore ten Hag: il neo tecnico dello United mette sul piatto un’offerta combinata

Da una parte l’addio di Chiellini. Dall’altra l’arrivo di Federico Gatti dal Frosinone,e dall’altra ancora il pressing forsennato su Gleison Bremer. Il mercato della Juve, per quello che riguarda il reparto arretrato, è in costante evoluzione. Le mosse della dirgenza e dello staff tecnico potrebbero essere condizionata da una cessione eccellente: una partenza che in realtà è nell’aria ormai da qualche mese.

A dispetto di prestazioni non sempre impeccabili – tra cui spicca il disastro nella Finale di Coppa Italia, con due rigori procurati a vantaggio dell’Inter – Matthijs de Ligt è sempre al centro dell’interesse di parecchi top club europei. Barcellona, Chelsea e Bayern Monaco hanno a vario titolo fatto già dei sondaggi esplorativi per il difensore, ma il club che sembra avere le intenzioni più serie è un altro. Il Manchester United di Erik ten Hag, il tecnico che ha lanciato de Ligt nel calcio che conta, sarebbe sul punto di lanciare un’offensiva che merita l’attenzione della dirigenza bianconera.

Ten Hag all’assalto di de Ligt: mega offerta con scambio

Pur di riavere con sè il suo pupillo, il tecnico olandese è disposto a tutto. Il nome di de Ligt è sostanzialmente il primo sulla lista del manager oranje, che avrebbe captato la possibilità di strappare il giocatore alla Juventus considerando la non incedibilità dello stesso. La proprietà bianconera ha sempre dichiarato di voler accettare solo cash, ma la proposta – che sarebbe sul punto di essere formalizzata – di 60 milioni più il cartellino di Alex Telles è di quelle che meritano una certa riflessione.

L’esterno brasiliano, che ha un valore di mercato intorno ai 20 milioni di euro, risolverebbe ad Allegri il problema della fascia sinistra, dove Alex Sandro non è certo considerato una pedina fondamentale nella prossima stagione. La liquidità derivante dalla cessione dell’ex Ajax garantirebbe poi ai bianconeri una qual certa libertà di manovra sul mercato in vista di qualche arrivo top a centrocampo e/o in attacco. L’affare potrebbe convenire ad entrambi i club, insomma.