Gatti-Juventus, ecco dove potrebbe giocare il difensore

Gatti potrebbe non rimanere alla Juventus nella prossima stagione: la possibile destinazione del difensore azzurro. Tutti i dettagli

“Giocano a calcio, non è che fanno un altro sport in Serie B. Gatti credo che diventerà un difensore importante, ha fisicità e piede”.

In conferenza stampa, alla vigilia di Italia–Ungheria di Nations League, il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato così di Federico Gatti, apprezzando le qualità del difensore di proprietà della Juventus che si appresta ad iniziare la sua avventura in bianconero. Dopo un’ottima stagione al Frosinone, il centrale si è infatti guadagnato la chiamata del club bianconero già a gennaio. Gatti approderà sicuramente in Serie A, ma per la sua prima stagione nella massima serie potrebbe non vestire subito la maglia della Juventus. Il classe 1998, infatti, fa gola a diversi club.

Calciomercato Juve, Gatti possibile pedina per Igor o Milenkovic: la volontà dei bianconeri

Come noto, la dirigenza della Juve è al lavoro anche per il post Chiellini. Due nomi in cima alla lista di Cherubini sono quelli di Milenkovic e Igor della Fiorentina, entrambi seguiti ormai da diversi mesi. Per arrivare ad uno dei due viola la società bianconera potrebbe così proporre Gatti, mantenendo comunque il controllo del promettente difensore. Un eventuale prestito o un contro-riscatto per abbassare le richieste del presidente Commisso su Igor e Milenkovic. Occhi di nuovo puntati, dunque, sull’asse Torino-Firenze.