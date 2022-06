Blitz a sorpresa per Scamacca: Inter e Milan tremano

Sul giovane centavanti del Sassuolo e della Nazionale piomba un top club europeo: le ambizioni di Milan e Inter rischiano una brusca frenata

Da tempo salito agli onori delle cronache sportive grazie ad una stagione da 16 gol in Serie A, Gianluca Scamacca si è guadagnato l’entrata a pieno titolo nel giro della Nazionale maggiore. La buona prova offerta contro la Germania in Nations League – condita anche da un clamoroso palo – non ha fatto altro che aumentare il volume delle telefonate ricevute nella sede della società emiliana, col dg Giovanni Carnevali che nella giornata di lunedì ha anche ricevuto una visita forse inaspettata.

Sul talento cresciuto nelle giovanili della Roma, si sa, insiste da tempo l’interesse di Milan ed Inter. Con la Juve leggermente defilata che si sarebbe buttata sulla pista Raspadori, altro gioiello di casa neroverde. La dirigenza emiliana valuta ovviamente anche proposte dall’estero, dopo aver rifiutato, nello scorso gennaio, alcune avances provenienti dall’Inghilterra. L’interlocutore presentatosi in sede a Sassuolo è di quelli importanti, rappresentando uno dei club più ricchi del mondo.

Blitz PSG per Scamacca: Milan ed Inter avvisate

Luis Campos, neo ds del PSG che ha preso il posto di Leonardo, si sarebbe fatto vivo col suo omologo italiano in vista di una possibile offerta da mettere sul piatto. Non contento della permanenza di Kylian Mbappé, ma col nodo Icardi da risolvere – Maurito è chiaramente in uscita – la società transalpina cerca un giovane attaccante da inserire nelle rotazioni offensive. Il costo relativamente basso – almeno per le abitudini di Al-Khelaifi – di Scamacca, avrebbe invogliato il PSG a chiedere informazioni.

Qualora l’interesse di Campos si tramutasse in offerta concreta, Milan ed Inter avrebbero a che fare con un’agguerrita concorrente in più. I 40 milioni, indicati come base d’asta per tesserare il giovane bomber, potrebbero non bastare. Soprattutto se ci fosse un rilancio dalle parti di Parigi.