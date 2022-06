Matic alla Roma, cosa manca per il sì definitivo

Nemanja Matic sarebbe ad un passo dalla Roma, ma mancano alcuni dettagli per la firma: a breve la comunicazione ufficiale

La Roma continua a lavorare in vista della prossima stagione: Matic si è liberato a zero dal Manchester United con la società giallorossa pronta a ricevere il sì, ma mancano soltanto dettagli.

Nemanja Matic potrebbe sbarcare in Serie A con la Roma, che potrebbe avere l’ok definitivo da parte dell’esperto centrocampista dell’ormai ex Manchester United. A lui è stato offerto un anno di contratto più l’opzione per il secondo in base alle presenze e alla qualificazione dei giallorossi in Europa: il suo stipendio offerto a 3,5 milioni netti. La società giallorossa vorrebbe regalare un innesto di qualità a Josè Mourinho, che lo conosce molto bene visto che l’ha allenato proprio con i “Red Devils”.

Calciomercato, Matic verso una decisione definitiva

Ilario Di Giovambattista, direttore di Radio Radio, ha svelato i motivi della mancata firma del giocatore: “La Roma aspetta il sì di Nemanja Matic. Il calciatore serbo è lusingato dalla proposta ancora non ha dato il suo ok: sono le ore decisive”. Poi ha aggiunto: “Ha un’offerta del Fulham leggermente più alta e in quel quartiere di Londra ha acquistato casa. Roma lo attira. C’è poco da attendere”. Nelle prossime ore arriverà la sua decisione definitiva con la società giallorossa che intende chiudere l’operazione in poco tempo.