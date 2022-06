Lo scambio con il Napoli rovina i piani della Juventus

Lo vuole anche la Juventus ma il Napoli ha la carta per anticipare i bianconeri: lo scambio rovina i piani di Cherubini

Rinforzi per il centrocampo. Li cerca la Juventus che sta per far tornare in Serie A Paul Pogba, ma non ha intenzione di fermarsi a lui.

Li cerca anche il Napoli che ha riscattato Anguissa ma potrebbe veder partire Fabian Ruiz, in scadenza di contratto nel 2023 e con un rinnovo che ancora non arriva.

Lo spagnolo è stato accostato anche alla Juventus ma i bianconeri avrebbero anche un altro profilo tra i propri obiettivi. Si tratta di Carlos Soler, in uscita dal Valencia e cercato anche dal Barcellona. Il 25enne sarà una delle cessioni eccellente del nuovo corso della squadra affidata a Gattuso. Anche lui con il contratto in scadenza nel 2023, il suo nome è stato ora accostato anche al Napoli. In particolare gli azzurri potrebbero farsi avanti in maniera importante se Fabian Ruiz dovesse andare via e Giuntoli avrebbe una carta da giocarsi per sbaragliare la concorrenza.

Calciomercato Napoli, lo scambio per arrivare a Soler

Entrando nei dettagli della possibile operazione tra il Napoli e il Valencia, c’è un calciatore degli azzurri che potrebbe ritrovare Gattuso. Si tratta di Matteo Politano, uno dei possibili partenti in casa partenopea.

Con Spalletti l’esterno ex Inter ha avuto un rendimento altalenante, tutto il contrario di quanto accadde due stagioni fa con Gattuso. Il rapporto tra il tecnico calabrese e l’attaccante scuola Roma è sempre stato ottimo e ora i due potrebbero ritrovarsi a Valencia. Politano piace agli spagnoli e il Napoli potrebbe utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a Carlos Soler. Lo spagnolo ha una valutazione intorno ai 35 milioni e quindi gli azzurri dovrebbero accompagnare l’offerta anche con un conguaglio economico. Ipotesi da seguire: le strade di Gattuso e Napoli potrebbero rincrociarsi.