Ora de Ligt finisce nel mirino: lo hanno detto in diretta

Matthijs de Ligt, difensore olandese della Juventus, ha fatto intendere che dovrà decidere per il suo rinnovo: tutta la verità

Futuro ancora in bilico per de Ligt, che ha svelato che dovrebbe valutare il progetto tecnico della Juventus dopo i vari quarti posti collezionati. Il club bianconero si è trovato così spiazzato visto che non si aspettava una risposta del genere.

Il giornalista Furio Focolari ai microfoni di Radio Radio ha espresso il suo punto di vista sulla vicenda intorno al futuro del centrale olandese de Ligt: “La Juventus non deve privarsi di lui. Lui dice che non è contento di due quarti posti, ma la giro: la Juve è contenta di come ha giocato negli ultimi due campionati?”.

Calciomercato, futuro in bilico per de Ligt

Così lo stesso difensore olandese dovrà così valutare tutte le sue situazioni visto che il contratto è in scadenza nel giugno 2024: “Non ha fatto bene, non è stato protagonista. Non ha ripetuto quello che ci si aspettava da lui: deve crescere anche lui”. Infine, il giornalista Focolari ha concluso: “Credo comunque che la Juve non possa rinunciarci. Non ha più Chiellini, Bonucci è quello che è, non può rinunciare a lui”. La Juventus dovrà così allestire una rosa super competitiva in vista della prossima stagione per puntare ai piani alti della classifica tornando protagonista anche in Champions League.