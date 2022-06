Assalto a de Ligt, l’ipotesi di scambio stellare

Un top club in agguato per de Ligt: ecco l’ipotesi di scambio con la Juventus. Tutte i dettagli

“Al momento sono in corso dei colloqui, ci sono dei passi da fare e quando sarà il momento deciderò se rinnovare oppure se guardare oltre. Guardo sempre a ciò che è meglio per me in termini di progetto sportivo”.

“Siamo reduci da due quarti posti consecutivi e non può bastare, è un risultato deludente, dovremo fare dei passi avanti. La Juventus è un club che vuole e deve essere sempre campione”. Le ultime dichiarazioni di Matthijs de Ligt hanno riacceso rumors ed indiscrezioni di calciomercato riguardo al futuro del difensore olandese. Nelle ultime ore sono comunque arrivate smentite, con l’ex capitano dell’Ajax che sarebbe pronto a rinnovare, ma anche nuovi voci sui top club in agguato. In particolare, il classe 1999 sarebbe seguito anche dal Liverpool di Klopp, che punterebbe ad affiancare de Ligt al connazionale van Dijk.

Calciomercato Juve, il Liverpool su de Ligt: ipotesi di scambio

In prima fila per de Ligt c’è anche il Liverpool. In caso di assalto immediato dei ‘Reds’, in questa sessione di mercato, non è così da escludere l’ipotesi di scambio con Roberto Firmino. L’esperto brasiliano non è più intoccabile dopo gli arrivi di Diogo Jota e Luis Diaz, e nelle ultime settimane è stato già accostato anche alla Juventus per affiancare Vlahovic. Oltre a Firmino, sarà ovviamente necessario un importantissimo conguaglio economico da parte del Liverpool. Klopp è insomma avvisata.