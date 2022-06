L’Inter vuole la rivelazione della A: doppia contropartita

L’Inter continua a lavorare in ottica futura per arrivare a colpi suggestivi: assalto alla rivelazione della Serie A, le contropartite

Una stagione importante quella dell’Inter, a cui è mancata soltanto la ciliegina sulla torta con lo Scudetto che è passato al Milan. Ora la società nerazzurra è al lavoro per arrivare a colpi da urlo.

La società nerazzurra, con l’ad Beppe Marotta in primo piano, avrebbe messo nel mirino il centrocampista brasiliano della Salernitana, Ederson, autentica rivelazione della Serie A. Arrivato a gennaio, ora potrebbe subito andar via ascoltando le proposte delle big d’Italia: come svelato da Il Mattino ci sarebbe stata una prima offerta per il classe 1999 di circa 21 milioni di euro. Di proprietà del Corinthians, dopo il prestito al Fortaleza, Walter Sabatini ha avuto ancora una volta l’intuizione giusta. Le prestazioni di Ederson hanno entusiasmato tutti con due gol all’attivo nei primi mesi del campionato italiano.

Anche l’Atalanta ci aveva provato formulando un’offerta che era arrivata a 20 milioni, con l’aggiunta di contropartite tecniche.

Calciomercato, Ederson nel mirino dell’Inter

La stessa dirigenza nerazzurra potrebbe pensare così a colpi da urlo, come Pinamonti che avrebbe intenzione di essere protagonista in una piazza più importanti o Sensi, ma sulle sue tracce c’è anche il Monza. Un maxi affare suggestivo in ottica futura per l’Inter che è sempre protagonista sul fronte calciomercato. Un modo per essere sempre protagonisti in vista della prossima stagione fiutando colpi interessanti per il prossimo anno.