Il top club su Calhanoglu: scambio con una stella internazionale

Il PSG avrebbe messo nel mirino il nome di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro in sede di calciomercato in vista di quella che potrebbe essere la stagione del rilancio dopo il secondo posto alle spalle del Milan di Stefano Pioli in una volata scudetto ricca di emozioni e, per i nerazzurri, delusioni nelle battute finali. La Beneamata si sta attivando sia in entrata che in uscita.

Sul fronte degli arrivi, il nome caldissimo al momento è quello di Raoul Bellanova, esterno sinistro che ha fatto molto bene con la maglia del Cagliari nell’ultima stagione. Inoltre, Mkhitaryan, centrocampista armeno, dopo essere andato in scadenza di contratto con la maglia della Roma, è pronto a indossare i colori dell’Inter come prima riserva, di lusso, di Hakan Calhanoglu. Anche il giocatore turco, arrivato nella scorsa estate, ha scelto il nerazzurro a parametro zero ed è stato un protagonista assoluto nell’ultima stagione.

L’ex giocatore del Milan, nell’ultimo campionato italiano di Serie A, ha messo a segno 7 reti e fornito 12 assist ai suoi compagni di squadra. Calhanoglu ha trovato la sua dimensione con la maglia dell’Inter ed è diventato uno dei giocatori di maggior rilievo del torneo tanto da attirare le mire di diversi top club europei. Fra questi ci sarebbe anche il PSG che potrebbe mettere sul piatto il nome di un grande centrocampista che ha deluso nell’ultima stagione.

Calciomercato Inter, Calhanoglu per il PSG: occhio allo scambio

Hakan Calhanoglu potrebbe essere il motore che spinge la manovra offensiva del nuovo PSG. L’ex giocatore del Bayer Leverkusen ha una valutazione di almeno 35-40 milioni di euro che potrebbe essere colmata dall’inserimento nella trattativa di Georginio Wijnaldum, stella olandese che non ha fatto benissimo nel suo primo anno a Parigi. Il giocatore è da tempo un target della Beneamata, che d’altro canto non vorrebbe privarsi del turco, il quale ha un ingaggio decisamente più basso rispetto all’ex Liverpool.