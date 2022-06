Ore calde per Gasperini, in bilico il futuro all’Atalanta

Atteso in conferenza stampa, il tecnico dei bergamaschi annuncerà i suoi progetti per il futuro: possibile l’addio

Giampiero Gasperini ha rivoluzionato il modo di fare calcio in Italia, elevando l’Atalanta tra le realtà emergenti del panorama internazionale. Ora però la favola sembra essere destinata ad un epilogo che nessuno avrebbe mai voluto accadesse.

Nella giornata di domani, a partire dalle ore 18:30, il tecnico terrà una conferenza stampa presso la ‘Cittadella dello Sport’. In molti sono curiosi di ascoltare le sue dichiarazioni che potrebbero anticipare il suo addio sulla panchina dell’Atalanta a partire dalla prossima stagione.

Ad aver fatto già i bagagli è stato anche il direttore sportivo Giovanni Sartori, così come resta in stallo la trattativa di riscatto che vedrebbe allontanarsi il difensore centrale Demiral. È dunque in atto una vera rivoluzione su più fronti.Al posto di Gasperini, la dirigenza nerazzurra avrebbe in mente di piazzare Igor Tudor uscente da una discreta esperienza al Verona.