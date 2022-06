Il top player vola da Xavi: Milan e Juve ko

Niente da fare per Milan e Juventus, l’attaccante migrerà verso il Barcellona: sarà il nuovo gioiello della rosa di Xavi

Nonostante la corte dei club di Serie A, il top player sembra destinato a trasferirsi in Spagna nel 2023. Il suo rinnovo di contratto tarda ad arrivare, ma l’accordo con i catalani è diventato di dominio pubblico.

Stiamo parlando di Mohamed Salah, destinato a lasciare il Liverpool al termine della prossima stagione. Dopo Manè, quindi, anche l’altro esterno pare intenzionato a provare un’esperienza diversa dalla Premier League: vuole diventare la stella del club di Xavi.

A riportare la notizia è il ‘Mirror’, secondo cui l’egiziano non ha trovato l’accordo per un rinnovo con il Liverpool proprio per l’apprezzamento del Barcellona. Il tutto, però, si farà a partire dall’annata 2023-2024, essendo Salah in scadenza a giugno 2023 con i Reds.

Salah, tutto fatto: andrà al Barcellona

In queste settimane Milan e Juventus avevano provato dei primi timidi tentativi di approccio con Salah. Il suo ingaggio, però, è totalmente fuori portata per la Serie A di oggi: si parla di 10 milioni netti, che probabilmente con il suo trasferimento a zero potranno addirittura aumentare.

Se il Barcellona dovesse riuscire a prendere anche Lewandowski per l’attacco nella stagione ancora successiva potrà formare una coppia delle meraviglie pronta a conquistare l’Europa. Difficilmente l’accordo verrà ufficializzato nei prossimi mesi, ma la sensazione è che il futuro di Salah sia già deciso.